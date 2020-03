Covid-19

O músico britânico Harry Styles adiou para 2021 a próxima digressão europeia, "Love on Tour", incluindo o concerto que tinha marcado para 20 de maio, em Lisboa, já esgotado, foi hoje anunciado.

O artista revelou, nas redes sociais, que reagendou para 2021 a série de concertos prevista para começar em abril no Reino Unido e noutros países europeus, incluindo Portugal, por razões de segurança e de proteção dos músicos, técnicos e fãs, em relação à pandemia da doença Covid-19.

Com esta decisão, o concerto do músico a 20 de maio na Altice Arena, em Lisboa, já esgotado, será reagendado para fevereiro de 2021, em data ainda a confirmar, como disse hoje à agência Lusa fonte da promotora Everything is New.