Covid-19

Os dois cidadãos estrangeiros declarados como infetados na Guiné-Bissau com o novo coronavírus, ainda se encontram fora do hospital, mas deverão ser transferidos até quinta-feira, disseram hoje as autoridades no poder.

A informação foi dada aos jornalistas por Nuno Nabian, primeiro-ministro nomeado pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, após uma audiência que os dois mantiveram no Palácio da Presidência.

Tal como o já tinha sido anunciado por Sissoco Embaló, nas redes sociais, Nuno Nabian confirmou aos jornalistas que deram positivo os testes a dois cidadãos estrangeiros (um indiano e um da República Democrática do Congo), sobre os quais havia suspeitas de contaminação.