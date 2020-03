Covid-19

As Forças Armadas receberam, até ao momento, 5.000 candidaturas de voluntários para ajudar na resposta à pandemia de covid-19, informou hoje o Ministério da Defesa Nacional.

Os voluntários poderão ser colocados em 18 unidades militares dos três ramos (Exército, Marinha e Força Aérea) identificadas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) no seu "site" (www.emgfa.pt/Paginas/COVID-19-Voluntarios.aspx), de acordo com uma nota do ministério.

No dia 19 de março, o EMGFA fez um apelo à "família militar" - militares na reserva e na reforma e respetivos familiares, civis e ex-militares e familiares - para que ajudem a instituição no "reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".