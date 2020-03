Actualidade

O racismo afeta a comunidade afrodescendente e persiste de forma sistemática no continente americano, especialmente em relação às mulheres, alertou hoje a diretora-executiva do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

"Embora o comércio transatlântico de escravos tenha terminado no século XIX, o seu legado de racismo ainda persiste", declarou a panamenha Natalia Kanem num comunicado enviado à agência de notícias EFE por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, que é hoje assinalado.

Segundo a responsável pelo UNFPA, "hoje, os descendentes de escravos africanos continuam a ser sistematicamente marginalizados e privados dos seus direitos humanos".