Covid-19

A Câmara de Viseu condicionou, a partir de hoje, o parque urbano da cidade e encerrou um parque infantil, além de ter alertado as autoridades para os aglomerados de pessoas em determinados espaços.

"Têm-nos chegado relatos da grande concentração de pessoas no parque urbano de Santiago e na Ecopista do Dão - no troço citadino até Tondelinha. Reiteramos que não são permitidas atividades lúdicas e desportivas coletivas, as quais são punidas por lei no âmbito do Estado de Emergência que está em vigor. Apelamos também a uma intervenção mais firme das autoridades policiais", publicou o presidente da Câmara, Almeida Henriques, na sua página do Facebook.

Assim, e tendo em conta as medidas de prevenção à pandemia covid-19, o executivo autárquico decidiu que "a utilização do parque está condicionada" e que "não é permitida a concentração de pessoas, não são permitidas atividades lúdicas ou desportivas coletivas, como jogar às cartas ou jogos com bola coletivos".