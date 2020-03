Covid-19

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) anunciou hoje que vai comprar testes de despiste rápido para a covid-19, que vão ser disponibilizados às entidades de saúde da sua área geográfica.

"Estes testes irão ser disponibilizados às entidades locais de saúde para reforçar a sua capacidade de atuação na área geográfica da CIMBB, de acordo com as orientações das autoridades de saúde e, em particular, da Direção Geral da Saúde", explica, em comunicado, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa.

Adianta ainda que já foi manifestado junto do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) "toda a solidariedade e compromisso, dentro das suas possibilidades", para ajudar no combate a esta pandemia.