Covid-19

A Comissão Europeia adotou normas harmonizadas que permitirão aos fabricantes a comercialização de equipamentos de proteção adequados para a atual pandemia da covid-19 e facilitarão o procedimento de avaliação da conformidade.

As normas revistas abrangem dispositivos como máscaras faciais, cortinas, batas e fatos cirúrgicos, sabões e desinfetantes e ainda aparelhos de esterilização.

Assim que entrarem em vigor, após publicação no Jornal Oficial da União Europeia, as normas harmonizadas irão permitir que os fabricantes destes dispositivos médicos e outros operadores económicos envolvidos cumpram com os requisitos de saúde e segurança europeus.