Covid-19

A consultora FocusEconomics mudou a previsão de crescimento da economia de Angola, antevendo agora uma recessão de 1,2% este ano, e alerta para "uma severa turbulência económica" nos próximos meses devido à pandemia da covid-19.

"Uma turbulência económica severa é esperada nos próximos meses devido à rápida propagação da covid-19, que pesa cada vez mais na atividade económica externa e doméstica, assim mantendo os preços baixos do crude", escrevem os analistas no relatório deste mês sobre as economias africanas.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, esta consultora alerta que "as autoridades têm poucas opções para apoiar a moeda nacional, já que as reservas externas estão pressionadas e as taxas de juro do banco central são das mais altas na região".