Actualidade

O Teatro da Didascália e mais quatro entidades europeias, ligadas à cultura, criaram o Circuslink, organismo em rede que visa promover a mobilidade das companhias de novo circo por toda a Europa, anunciou hoje a companhia portuguesa.

Fazem parte desta entidade europeia a estrutura Archaos - Pólo Nacional de Circo de Marselha, o Dynamo Circus Festival, da Dinamarca, o certame Letni Letna, da República Checa, e a Baltic Nordic Circus Network, rede de 17 organizações oriundas dos países bálticos, da Escandinávia e de outras regiões do Norte da Europa, dedicadas ao circo contemporâneo.

De acordo com o comunicado do Teatro da Didascália, companhia de teatro com sede em Vila Nova de Famalicão, o objetivo da rede CircusLink é promover a mobilidade de companhias do novo circo por toda a Europa, oferecendo visibilidade e desenvolvendo métodos inovadores entre os profissionais do setor, criando ferramentas digitais de colaboração.