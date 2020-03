Covid19

A Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações prolongou até 01 de abril a consulta pública sobre o leilão da 5.ª geração de rede móvel (5G), segundo um aviso publicado hoje em Diário da República.

O prazo da consulta pública sobre o projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz terminava hoje, e foi adiado por deliberação do regulador, tomada há duas semanas, em 11 deste mês.

"Por deliberação de 11 de março de 2020, foi determinada a prorrogação daquele prazo por cinco dias úteis, pelo que o seu termo ocorrerá em 1 de abril de 2020", lê-se no aviso publicado, no qual a Anacom não especifica a razão do adiamento.