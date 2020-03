Covid-19

Mais de 80 músicos e atores, de vários países, incluindo Portugal, atuam, de casa para o mundo, a partir de sexta-feira, no âmbito do HomeStage Festival, que visa a chamar a atenção para a precariedade no setor dos espetáculos.

O HomeStage Festival, que decorre entre sexta-feira e 01 de abril, conta, de acordo com a organização, com "mais de 60 nomes alinhados, representando 11 nacionalidades", que irão atuar em "'streaming' a partir de seis países, nas áreas de música e teatro".

Este festival, criado neste formato tendo em conta a situação vivida em Portugal devido à pandemia da Covid-19, "tem como propósito, a consciencialização geral acerca da situação precária vivida pelos artistas e restantes profissionais do espetáculo no contexto atual que se vive por todo o globo".