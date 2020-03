Covid-19

A Câmara de Melgaço implementou hoje um cerco sanitário na aldeia de Parada do Monte, com 370 habitantes, após a confirmação do terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus, disse à Lusa o presidente do município.

Contactado pela agência Lusa, Manoel Batista explicou que a decisão foi tomada hoje de manhã, em articulação com as autoridades de saúde e o posto local GNR.

"A medida já está implementada. Já ninguém sai de Parada do Monte e as entradas estão limitadas a situações estritamente necessárias", afirmou, referindo desconhecer a duração da medida que será "avaliada diariamente".