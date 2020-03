Covid-19

A União Europeia lançou hoje um inquérito 'online', através do programa Europa Criativa, para avaliar o impacto da pandemia da doença Covid-19 nos setores cultural e criativo.

A partir das respostas a este inquérito, o Europa Criativa quer perceber que impacto terá a pandemia ao longo das próximas semanas em toda a atividade cultural e das indústrias criativas, para poder "promover recomendações para políticas públicas", de âmbito europeu.

"Feiras, festivais e concertos cancelados, clubes e teatro fechados: as indústrias culturais e criativas já estão a ser economicamente afetadas pela propagação do novo coronavírus", lê-se na página do Europa Criativa.