Covid-19

O lixo produzido por doentes com covid-19 ou suspeitos de estarem infetados deve ser depositado em sacos de plástico resistentes e descartáveis, usando apenas dois terços da capacidade, e colocado num contentor com tampa, preferencialmente acionada com pedal.

A recomendação é da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

A medida deve ser aplicada aos resíduos domésticos produzidos pelos doentes confirmados ou suspeitos de terem contraído o vírus e por quem lhes presta assistência.