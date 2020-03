Covid-19

Um responsável do Ministério da Saúde de Espanha considerou hoje em Madrid que a evolução de casos com o novo coronavírus verificada nos últimos dias indica que o país está "muito perto" do pico da pandemia.

"É difícil saber o momento exato em que nos encontramos com os dados que temos. Neste momento, com a evolução do aumento dos casos, se ainda não estamos no auge, estamos muito perto", sublinhou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón.

O responsável do Ministério da Saúde insistiu que o aumento diário das mortes se estabilizou: "O que implica que não estamos longe desse pico nacional", disse.