Os 20 doentes internados em psiquiatria no Hospital de Braga vão ser transferidos para outras unidades públicas e privadas, na sequência do incêndio que hoje ali se registou, disse o presidente do conselho de administração.

Segundo João Porfírio Oliveira, o Hospital de Braga "tem capacidade" para ficar com aqueles doentes, mas vai proceder à sua transferência tendo em conta a "especificidade" da doença em causa.

A transferência, explicou o responsável, vai ocorrer "por questões de segurança e de desenfumagem [do espaço]", de forma a garantir que "tudo está bem".