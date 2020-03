Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) definiu como prioritária a vacinação recomendada para o primeiro ano de vida no programa nacional, lembrando que estas vacinas conferem proteção contra 11 doenças potencialmente graves.

Numa nota publicada no seu 'site', e perante a necessidade de adotar medidas de caráter excecional e temporário para prevenção da transmissão da infeção por covid-19, a DGS diz que é prioritária a vacinação recomendada para o primeiro ano de vida da criança e sublinha que, "aos 12 meses, as vacinas contra o meningococo C e contra o sarampo, papeira e rubéola são muito importantes".

"A situação epidemiológica do sarampo a nível mundial não permite adiar", alerta a DGS, que recomenda a vacinação "o mais breve possível" às crianças que têm estas vacinas em atraso e diz aos pais para contactarem as respetivas unidades de saúde.