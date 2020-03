Actualidade

A taxa de poupança das famílias em 2019 foi de 6,7% do rendimento disponível, uma descida de 0,1 ponto percentual face ao valor registado em 2018, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de poupança das famílias diminuiu em 0,1 p.p. para 6,7% do rendimento disponível, em resultado de um aumento do rendimento disponível inferior ao da despesa de consumo final (0,7% e 0,8%, respetivamente)", pode ler-se no documento relativo às Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional hoje divulgadas pelo INE.

O INE assinala que o aumento de 0,8% no rendimento disponível das famílias "foi determinado pelo crescimento de 1,1% das remunerações no quarto trimestre de 2019 (1,2% no trimestre anterior)".