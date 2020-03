Covid-19

O Município de Pombal anunciou hoje que vai criar um centro de rastreio móvel no Expocentro, Centro Municipal de Exposições, e instalar gabinetes médicos no Pavilhão das Atividades Económicas para dar resposta a casos suspeitos de covid-19.

O presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, anunciou que, em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), está a ser negociado com a Administração Regional de Saúde do Centro [ARSC] a instalação de um centro de rastreio móvel no Expocentro, que dará resposta aos concelhos do norte do distrito de Leiria, "onde já começa a haver casos suspeitos".

"À semelhança do que sucede noutros concelhos do país, queremos criar um centro de rastreio tipo 'drive-thru' para dar resposta ao pedido da Organização Mundial de Saúde: testar, testar, testar. Ficou acordado com a CIMRL, que em Leiria será criado no estádio e em Pombal no Expocentro", explicou Diogo Mateus, numa conferência de imprensa via 'Skype'.