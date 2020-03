Covid-19

A diretora-geral da Saúde garantiu hoje que os números de mortos e infetados por covid-19 que constam do boletim da Direção-Geral da Saúde são "absolutamente certos" e que os dados mais minuciosos vão ser melhorados através de um sistema complementar.

"No geral vamos manter a metodologia para os parâmetros que são sólidos, para a morte, para o número de casos [suspeitos ou confirmados por covid-19]. Nos outros dados mais finos vindos das instituições, dos concelhos ou das freguesias pode haver uma melhoria na colheita com outro sistema complementar e estamos a trabalhar nessas ferramentas", afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária que se realiza no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Segundo a diretora-geral da Saúde, o trabalho de recolha de dados que diariamente é divulgado está a ser feito através de "duas plataformas muito consistentes que registam os óbitos e casos de doença".