Covid-19

A Ucrânia declarou hoje "situação de emergência" por um mês no seu território devido à disseminação do novo coronavírus, quando estão confirmados 113 casos de infeção no país.

Essa medida envolve essencialmente a extensão, até 24 de abril, do encerramento de escolas, espaços públicos e a maioria do comércio, inicialmente planeadas até o início do próximo mês, segundo um porta-voz do Governo à agência de notícias AFP.

Também permitirá o trabalho "reforçado" de estruturas responsáveis pelo combate à epidemia, segundo o Governo.