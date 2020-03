OE2019

A carga fiscal manteve-se em 2019 face ao ano anterior em 34,8%, o valor mais alto de sempre, segundo os dados provisórios divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a carga fiscal, que inclui receita de impostos e contribuições efetivas, foi de 73.983,7 milhões de euros no ano passado, correspondente a 34,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em 2018, o valor total de receitas de impostos e contribuições sociais ascendeu a 71.139,3, correspondentes igualmente a 34,8% do PIB.