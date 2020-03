Covid-19

A Fundação Assistência para O Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP) de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, manifestou hoje a sua disponibilidade para ceder dois hotéis da instituição para ajudar no combate à pandemia da covid-19.

As duas unidades hoteleiras (Hotel Parque Serra da Lousã e Conímbriga Hotel), situadas em Miranda do Corvo e Condeixa-a-Nova, respetivamente, perfazem um total de 83 quartos que "ficam ao dispor do Governo", refere a instituição, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Fundação refere ainda que, em 27 de fevereiro, disponibilizou ao Governo "um hospital totalmente equipado, com o objetivo de combater a calamidade, mas que permanece fechado enquanto se instalam tendas nas proximidades".