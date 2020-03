Covid-19

Associações médicas condenaram hoje o que classificam de "discurso de morte" do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que instou a população a romper o isolamento imposto para combater a pandemia de covid-19 para evitar um colapso da economia.

Num comunicado divulgado hoje, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva classificou de "intolerável e irresponsável o discurso da morte" feito pelo chefe de Estado, numa mensagem divulgada na terça-feira e reiterada hoje.

"Nessa manifestação, incoerente e criminosa, o Sr. Jair Bolsonaro, no momento ocupante do principal cargo do Executivo Federal, nega o conjunto de evidências científicas que vem pautando o combate à pandemia da covid-19 em todo o mundo, desvalorizando o trabalho sério e dedicado de toda uma rede nacional e mundial de cientistas e desenvolvedores de tecnologias em saúde", diz a associação médica, na nota.