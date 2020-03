Covid-19

A Câmara de Vouzela disponibilizou equipamento de proteção individual e outros materiais essenciais ao centro de saúde, GNR e outras instituições, para o combate à pandemia covid-19, anunciou hoje a autarquia.

"O município de Vouzela iniciou a distribuição de recursos, nomeadamente máscaras, luvas, batas descartáveis, fatos, cobre sapatos, desinfetante, óculos, oxímetros, viseiras, entre outros. Com esta medida, o município pretende suprimir algumas necessidades, para que as instituições possam continuar a assegurar estratégias e procedimentos que protejam e minimizem eventuais impactos nos profissionais, colaboradores e utentes", justifica a Câmara, num comunicado.

O documento explica ainda que a medida surge porque "as instituições que prestam cuidados e apoio às populações vulneráveis e de risco se encontram com problemas de rutura de stocks, nomeadamente ao nível dos materiais de proteção individual e outros equipamentos essenciais para o desenvolvimento das suas funções" no combate à pandemia covid-19.