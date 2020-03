Covid-19

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia realizam na quinta-feira uma nova cimeira por videoconferência, na qual discutirão a resposta à pandemia de covid-19, com Portugal e outros países a defenderem ações ainda mais robustas.

Esta será a terceira 'cimeira virtual' de líderes europeus no espaço de três semanas para concertar a resposta da União Europeia, aos mais diversos níveis, à crise provocada pela pandemia, cujo epicentro atual é a Europa, depois das celebradas em 10 e 17 de março, e substitui o Conselho Europeu que estava previsto para Bruxelas entre 26 e 27 de março.

Com as economias europeias a sofrerem já os choques do confinamento generalizado decretado nos Estados-membros da UE, alguns países reclamam medidas ainda mais ambiciosas ao nível europeu, e hoje mesmo o primeiro-ministro, António Costa, e oito outros chefes de Estado e de Governo escreveram ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a defender a implementação de um instrumento europeu comum de emissão de dívida para enfrentar a crise provocada pela covid-19.