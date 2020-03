Covid-19

O secretário de Estado do Comércio, João Torres, disse hoje que dados recentes apontam para uma "retoma de normalidade" na afluência aos supermercados, ao contrário dos primeiros dias de registo de infetados com covid-19 em Portugal.

O governante com a pasta do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor falava aos jornalistas no final da quarta reunião do grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento e do retalho, por videoconferência, que decorreu hoje.

De acordo com João Torres, "se há sensivelmente 15 dias atrás observámos um pico de consumo, aquilo que vulgarmente se designa uma corrida aos supermercados", ao longo dos últimos dias tem-se verificado uma "regularização da procura, dentro do contexto de estado de emergência".