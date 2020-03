Covid-19

O acesso ao complexo turístico e religioso da Senhora da Piedade, na Lousã, foi encerrado a partir do lugar do Cabo do Soito, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A decisão "com efeitos imediatos", assumida na terça-feira pela autarquia em articulação com a GNR, abrange a circulação de veículos e a pé, numa zona da Serra da Lousã frequentada diariamente pela população para a realização de caminhadas.

Numa comunicação aos residentes e visitantes, este município do distrito de Coimbra explica que a medida foi "motivada pela necessidade de proteção de toda a comunidade", no âmbito da estratégia de combate à propagação da pandemia da covid-19.