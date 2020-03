Covid-19

A Unidade Local de Saúde da Guarda começou hoje a utilizar uma unidade móvel para rastreio da covid-19, que realizou os primeiros testes na aldeia de Parada, Almeida, onde foi detetada uma mulher infetada com o novo coronavírus.

O veículo, cedido pelos Bombeiros Voluntários da Guarda, iniciou a atividade com a realização de testes a cerca de dez moradores da aldeia de Parada que estiveram em contacto com a mulher infetada, uma emigrante em França, que regressou recentemente a Portugal.

Segundo Luís Ferreira, diretor do serviço de pneumologia da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, a unidade móvel vai fazer diagnósticos da covid-19, com a realização de zaragatoas, "no domicílio de doentes que têm dificuldade" em deslocar-se ao hospital da Guarda.