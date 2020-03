Covid-19

Cerca de 1200 trabalhadores de empresas de Felgueiras e Lousada foram mandados para casa, de férias, devido à crise provocada pela Covid-19 e há dezenas de despedimentos, disse hoje fonte sindical, que critica as decisões dos patrões.

"Esta situação é muito prejudicial para os trabalhadores", comentou Carlos Pereira, da estrutura sindical afeta à CGTP que representa os setores do calçado, têxtil e vestuário.

À Lusa, o sindicalista sinalizou haver registo de uma dezena de empresas, que não quis identificar, que por estes dias suspenderam atividade, mandando os seus trabalhadores de férias. Só no caso de Felgueiras, há duas unidades de grande dimensão do setor do calçado nessa situação, afetando cerca de 800 operários. Outras empresas mais pequenas de Felgueiras optaram pelo mesmo procedimento, penalizando dezenas de funcionários, reforçou.