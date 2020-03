Covid-19

O governador do estado de São Paulo repudiou hoje a recomendação do Presidente brasileiro contra o confinamento durante a pandemia de covid-19, enquanto Jair Bolsonaro o acusou de o atacar politicamente por ter pretensões à presidência.

A troca de críticas entre Jair Bolsonaro e João Dória ocorreu hoje durante uma teleconferência sobre o combate ao novo coronavírus com governantes dos estados da região sudeste do Brasil.

O governador do estado de São Paulo começou por criticar a mensagem, divulgada na terça-feira, na qual Bolsonaro defendeu que as pessoas deveriam retomar as suas atividades para não prejudicar a economia do país e que o isolamento deve ser cumprido apenas por aqueles que são dos grupos de risco, idosos e pessoas com problemas de saúde.