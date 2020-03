Actualidade

A bolsa de Lisboa subiu hoje, pela segunda sessão consecutiva, com uma progressão de 1,91% para 3.955,62 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos na Europa.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 subiram e cinco desceram. A REN liderou as subidas ao avançar 6,05% para 2,19 euros.

As principais bolsas europeias também encerraram em alta, a recuperar das perdas recentes causadas pelos receios associados à crise do novo coronavírus e impulsionadas pelas medidas de apoio à economia anunciadas em vários países.