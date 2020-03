Moçambique/Ataques

Elementos armados com a bandeira do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) distribuíram hoje quatro fotografias na Internet em edifícios ocupados da vila de Quissanga, a segunda invadida com disparos no Norte de Moçambique em menos de 48 horas.

O EI reivindicou ainda, em comunicado, a invasão de Mocímboa da Praia, na segunda-feira.

As fotografias de hoje mostram um grupo que chega a 16 pessoas em pose com uniformes militares, armas de fogo e de cara tapada no comando distrital da polícia - com sinais de ter sido incendiado -, e no edifício da administração local de Quissanga.