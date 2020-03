Covid-19

A Câmara Municipal de Lisboa lançou hoje uma parceria conjunta com os CTT - Correios de Portugal e com a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS) para apoiar as empresas a digitalizarem os seus negócios.

Num comunicado conjunto, as três entidades explicam que o objetivo é "apoiar o comércio na adoção rápida e eficaz de novos canais de venda digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais".

"Esta iniciativa surge no atual contexto de pandemia covid-19, em que se devem evitar deslocações desnecessárias, e que está a ter forte impacto sobre a economia nacional, em especial sobre as Pequenas e Médias Empresas (PME), exigindo medidas rápidas e eficazes tendo em vista a sua reativação", apontam.