Covid-19

A Universidade de Évora está a desenvolver um sistema, baseado na inteligência artificial, que pode diminuir em pelo menos 5% o tempo de atendimento de cada chamada telefónica da Linha SNS24, a implementar ainda este ano.

"Até ao final do ano contamos ter uma aplicação que tenha a capacidade de sugerir o algoritmo clínico mais adequado a cada situação com uma precisão superior a 95%, reunindo condições para ser integrada na atual aplicação do SNS24", disse o investigador Paulo Quaresma, coordenador da equipa da Universidade de Évora (UÉ) responsável pelo sistema denominado SNS24 Scout.

A integração do sistema na Linha SNS24, do ponto de vista técnico, "é razoavelmente simples, mas requer um planeamento cuidado e uma implementação faseada e devidamente avaliada", acrescentou o investigador, citado num comunicado da universidade, enviado hoje à agência Lusa.