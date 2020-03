Covid-19

Quatro emigrantes de Ribeira de Pena, que trabalham no Luxemburgo, foram detidos pela PSP de Chaves por "desobediência e desrespeito à quarentena que foi imposta", disse hoje à Lusa fonte da força policial.

Segundo o comandante da divisão de Chaves, Luís Alves, os emigrantes entraram em território português dia 22 de março e foram notificados pela GNR presente na fronteira a permanecer em quarentena durante os 14 dias determinados por lei.

Os emigrantes, com residência em Ribeira de Pena e com idades entre os 19 e 46 anos, foram hoje detidos em Chaves, no distrito de Vila Real, por "desobediência no âmbito do desrespeito à quarentena que foi imposta".