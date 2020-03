Covid-19

A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai alocar 1,5 milhões de euros para a compra de equipamentos que os hospitais que servem os 17 municípios considerem "mais urgentes" no combate à pandemia covid-19, revelou hoje à Lusa o presidente.

"Acertámos a afetação de uma verba de 1,5 milhões de euros, valor que vai ser gerido diretamente pela AMP sem a necessidade de uma estrutura burocrática. A verba será para aquilo que vier a ser necessário e identificado por cada um dos hospitais. Não se pode dizer que é 1,5 milhões para ventiladores ou 1,5 milhões para material, é uma verba para as necessidades urgentes e identificadas pelos hospitais", descreveu Eduardo Vítor Rodrigues.

O presidente da AMP, que falava à agência Lusa após uma reunião informal que decorreu por videoconferência com os 17 municípios que fazem parte desta entidade, avançou que esta verba será "um ponto de partida", sendo, especificou, "o dinheiro disponível após a aprovação do relatório de contas da AMP" e avançando que os municípios mostraram hoje "disponibilidade" para fazer, "numa segunda fase", um reforço com montantes dos seus orçamentos próprios.