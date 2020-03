Covid-19

A Embaixada do Brasil em Lisboa disse hoje que permanecem em Portugal 1.600 brasileiros que aguardam pelo regresso ao seu país, admitindo que o número possa subir, com o aumento do impacto da pandemia de Covid-19.

Na última segunda-feira, a embaixada do Brasil em Lisboa revelou que naquele mesmo dia ficava concluído o repatriamento de 8.800 turistas brasileiros retidos em Portugal por causa das medidas de combate ao novo coronavírus.

Hoje em declarações à Lusa, o ministro conselheiro da embaixada, Luciano Andrade, explicou que já foram repatriados 415 dos 700 brasileiros que estavam num cruzeiro.