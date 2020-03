Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 31 desde o início do surto do novo coronavírus.

Em pouco mais de 24 horas foram anunciadas seis pessoas infetadas com a covid-19.

O caso agora divulgado refere-se a um residente de Macau, de 27 anos, que apanhou um voo de Nova Iorque, Estados Unidos da América, esta quarta-feira, com destino a Hong Kong, de onde viajou até Macau através da ponte Kong Kong-Zhuhai-Macau, indicaram as autoridades.