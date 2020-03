Covid-19

A Comissão Coordenadora do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) disse hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) da região deverá sofrer uma quebra "nunca inferior a 10-20%", na sequência da pandemia de covid-19.

De acordo com um comunicado daquele órgão, que reuniu hoje, por videoconferência, foi unânime que "vive-se uma situação de desastre económico e cuja dimensão vai depender das medidas de antecipação que vierem a ser tomadas", bem como do "período de tempo pelo qual se prolongará a excecional situação de quarentena generalizada".

Os membros do CESA consideram que "é um facto que as empresas nos Açores, designadamente da área do comércio, dos alojamentos locais, dos hotéis, das agências de viagens e de todas as atividades conexas do turismo já fecharam as portas ou estão prestes a fechar".