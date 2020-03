Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM) mostrou hoje "preocupação e apreensão" com a falta de limpeza das matas em consequência do estado de emergência, salientando "que se entende" a canalização de recursos para combater o novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, o também presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, lembrou que o prazo para a limpeza das matas terminou a 15 de março mas que uma vez que o controlo "não pode ser feito por falta de meios".

O autarca lembrou ainda que "não cabe às autarquias a fiscalização e limpeza das matas, a não ser em caso dos particulares não o fazerem, sendo que depois esse serviço lhes é cobrado", mas que mesmo que fosse competência direta dos municípios essa limpeza não podia ser assegurada.