Actualidade

O Tribunal da Comarca da Praia condenou hoje cinco marinheiros brasileiros a 10 anos de prisão cada um, depois de em agosto terem sido detidos num pesqueiro com mais de 2,2 toneladas de cocaína.

Todos foram condenados pela prática, em coautoria, de um crime de tráfico de droga agravado, sendo expulsos de Cabo Verde após o cumprimento da pena, como sanção acessória.

"Estou inconformado com esta decisão e por isso vou recorrer para o Tribunal da Relação do Sotavento, por ser uma pena manifestamente exagerada e, no meu entender, por ter havido violação de algumas normas no processo de produção de prova", disse à Lusa o advogado de defesa dos cinco brasileiros, José Enrique.