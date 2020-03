Actualidade

A limpeza para prevenção de incêndios no Parque Nacional Peneda-Gerês "está a ser feita e assegurada" pelo Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF), adiantou hoje à Lusa a responsável pela Associação de Desenvolvimento de Desenvolvimento Regional daquela área.

Em declarações à Lusa, a administradora delegada daquela instituição, Sónia Almeida, adiantou que os cerca de 50 elementos do CNAF adstritos ao parque, que engloba 22 freguesias dos distritos de Braga, Vila Real e Viana do Castelo, "estão a trabalhar tomando as devidas medidas de precaução contra a propagação do novo coronavírus".

Naquele que é o único parque nacional a norte do país, segundo a responsável, "há apenas um ou outro caso de risco ou que não está a operar por ter que prestar apoio à família, mas o CNAF está a funcionar" com 10 equipas de 5 elementos cada sendo que "não andam todos juntos nos carros", apontou como exemplo.