Covid-19

O Turismo de Portugal reforçou e adaptou algumas medidas de apoio ao setor, incluindo a colaboração numa plataforma de alojamento para profissionais de saúde, devido ao surto de covid-19, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

O organismo recorda "o movimento Turismo#PorTodos", que "inclui medidas para apoiar os agentes do setor, ajudar os turistas e contribuir para o bem-estar dos residentes no país, através do reforço das equipas de apoio às empresas, da comunicação dedicada ao turista nas plataformas VisitPortugal", bem como "o apoio a uma plataforma de procura de alojamento para profissionais de saúde".

O organismo promete ainda o "reforço sistematizado e semanal da informação dos 25 mercados onde existem equipas do Turismo de Portugal", nomeadamente Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça, Áustria, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Rússia, Polónia, República Checa, Canadá, EUA, Brasil, Índia, China, Coreia do Sul e Japão.