Covid-19

O Presidente da República assumiu-se hoje como "primeiro responsável" por zelar pela verdade das informações divulgadas durante o surto da covid-19 em Portugal e defendeu que é preciso esclarecimento permanente face a dúvidas e rumores.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "tem de haver verdade", porque "para ser possível ganhar uma guerra, naturalmente, aqueles que estão a lutar nessa guerra têm de saber exatamente qual é a situação em cada momento, no que há de bom e no que há de mau".

"E eu disse isso no início e vai ter de ser assim até ao fim da guerra. Vai ter de ser. Se quiserem, eu assumo, como disse na declaração, a responsabilidade primeira de ser o primeiro responsável por estar atento a que também a verdade seja uma característica deste combate coletivo", acrescentou o chefe de Estado.