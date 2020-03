Covid-19

A Madeira tem 20 casos confirmados de infeção por covid-19, mais quatro do que na terça-feira, anunciou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE)da região autónoma.

"Destes 20 casos positivos, sete doentes são do género masculino e 13 do género feminino, cinco com idades inferiores a 29 anos, dois com idades entre os 50 e os 59 anos, oito com idades entre os 60 e 69 anos e cinco com idades entre os 70 e 79 anos", revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

Relativamente à residência, são quatro turistas de nacionalidade holandesa e 16 pessoas da Madeira.