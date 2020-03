Covid-19

A pandemia do novo coronavírus matou já pelo menos 20.599 pessoas em todo o mundo desde seu aparecimento em dezembro na China, segundo um balanço efetuado hoje, às 19:00, pela agência AFP através de fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 447.030 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 182 países e territórios desde o início da epidemia. No entanto, a AFP alerta que este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 104.300 são hoje considerados curados pelas autoridades de saúde.