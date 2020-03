Covid-19

As tradicionais Festas do Povo de Campo Maior (Portalegre), que fazem "florir" a vila com flores de papel, foram adiadas para 2021 na sequência da pandemia de covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte da organização.

De tradição secular e realizadas pela última vez em 2015, as festas estavam agendadas para este ano, entre os dias 29 de agosto a 06 de setembro.

"Nós decidimos adiar as festas para 2021, com data ainda por definir", disse a presidente da Associação das Festas do Povo de Campo Maior, Vanda Portela.