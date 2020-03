Covid-19

As medidas de contenção da pandemia de covid-19 terão um "impacto negativo" na economia da Região Autónoma da Madeira superior a 580 milhões de euros até setembro, afirmou hoje o vice-presidente do Governo regional.

Pedro Calado indicou também que, até ao final do ano, o impacto vai rondar os mil milhões de euros, razão pela qual a região pediu ao Governo da República a "suspensão imediata" das Lei das Finanças Regionais, mas ainda não obteve resposta.

"Sabemos que estamos num período de guerra sem armas e em períodos de guerra não podemos estar preocupados nem com deficits, nem com limites de endividamento, nem com contração de dívidas", declarou.