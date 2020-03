Covid-19

O secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira anunciou hoje que aterrou um avião da Força Aérea no Aeroporto da Madeira com o material de proteção individual necessário para o Serviço Regional de Saúde no combate à covid-19.

De acordo com Pedro Ramos, este avião transportou hoje 4.500 fatos, 1.500 máscaras FP2, 15.000 pares de luvas, 15.000 máscaras cirúrgicas e 150 unidades de óculos de proteção.

O executivo madeirense considera que todo este material é "importante para assegurar o essencial em termos de material de proteção individual para os profissionais de saúde no Serviço Regional de Saúde , no âmbito da prestação de cuidados de saúde a doentes e suspeitos da covid-19".